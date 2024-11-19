Merkez Bankası açıkladı: Artık onların da imzası olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre, yeni banknotlarda imzalar değişti. Buna göre, artık 50 lira ve 5 liralarda Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının da imzası bulunacak.

Buna göre,



50 TL banknotlarda, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın imzasına Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzası,

5 TL banknotlarda, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın imzasına Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzası dahil edildi.