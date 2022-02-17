Merkez Bankası açıkladı! Döviz mevduatları oranı son iki ayın en düşük seviyesinde

Yurt içi yerleşikler içinde gerçek kişilerin döviz mevduatları son haftada 556 milyon dolar azalarak 141 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1,48 milyar dolar azalarak 82,04 milyar dolara indi.

Döviz kurundaki oynaklığın azalması ve Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile döviz mevduatlarında 31 Aralık haftasından itibaren düşüş yaşanıyor. 24 Aralık haftasında 238,79 milyar dolar ile rekor yüksek seviyeye çıkan toplam mevduatlar yaklaşık iki aylık dönemde 15,7 milyar dolar azaldı ve 9 Nisan haftasının ardından en düşük seviyeye geriledi.

Bankalardaki TL mevduatlardaki değişime baktığımızda;

4 Şubat haftasında 2,018 milyar TL olan toplam TL mevduatlar 11 Şubat haftasında 102 milyon TL artışla 2,120 milyar TL'ye çıktı.

Toplam mevduatlar içinde dövizin payı son haftada %58,7'ye inerek 26 Kasım haftası sonrası en düşük seviyeye indi. Döviz oranı 17 Aralık haftasında %66 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

