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Merkez Bankası açıkladı! Kapasite kullanım oranı düştü

25.10.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı! Kapasite kullanım oranı düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1734 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 76,9'ya indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla yüzde 76,6 oldu.


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Anahtar Kelimeler:
İmalat sanayi Merkez Bankası

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