Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Merkez Bankasından son dakika enflasyon ve dolar açıklaması geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 17,57'YE ÇIKTI

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE 0,1 PUANLIK ARTIŞ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak açıklandı.GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre bir değişiklik göstermedi ve yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14'te sabit kaldı.

