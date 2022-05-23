Dolar ve gram altın 2 ateş arasında! Analistler süre vererek uyardı...

Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatı için bu hafta kritik bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzun süredir 14 seviyesinde sabit tuttuğu faizler için yeni kararını duyuracak. Piyasanın beklentisi faizlerin bu ay da sabit tutulacağı yönünde olurken, Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun PPK metnindeki ifadeleri dikkatle takip edilecek.

Öte yandan yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası Fed’in hamleleri, Çin’deki koronavirüs vakaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı piyasalardaki önemini koruyor.

Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesinin, ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceği endişeleri pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yıl başından bu yana endekslerde yaşanan düşüşlerin yüzde 20'ye yaklaşması ayı piyasası korkularını gündeme getirdi. Bu gelişmelerle piyasalarda Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlar piyasaların odağında olacak.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Altın fiyatları, gerileyen doların altına destek sağlamasıyla bir haftadan uzun sürenin zirve seviyesini gördü, ancak ABD'nin Hazine tahvil getirilerindeki yükselişler kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 1.853 dolar ile 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,2 artarak 1.848 dolara yükseldi. Gram altın ise 942 liradan hafta açılışı yapmasının ardından şu sıralar 950 liranın üzerinde seyrediyor.

DÖVİZ KURLARI VE PARİTELER

Geçen hafta yüzde 3,01'den yüzde 2,79'a kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın açılışında yüzde 2,82 seviyesinde bulunuyor. Üst üste 6 haftalık yükseliş serisine son vererek geçen haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103'ten tamamlayan dolar endeksi ise bugün 102,7 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksindeki düşüş paralelinde euro/dolar paritesi de Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden yükselişe geçti ve 1,05 seviyesinde dengelendi. Dolar/İngiliz sterlini paritesi de 4 haftalık düşüşün ardından geçen hafta yüzde 1,8 arttı ve 1,25 seviyelerine yükseldi. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 2,7 yükselerek 15,90’dan kapanış yapmıştı. Kur haftanın ilk işlem gününde 15,94 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL ise 16,90 liradan alıcı ile buluşuyor.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, ABD'de talebin artması, arz sıkışıklığı görülmesi ve doların hafif gerilemesinin desteğiyle yükselirken, Çin'in Shanghai kenti ekonomik büyümede yavaşlamaya dair endişeleri kuvvetlendiren iki aylık tecrit uygulamasının ardından yeniden açılmaya hazırlanıyor. Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 113.3 dolara yükseldi.

Analistler, resesyon kaygıları ile hisse senedi piyasalarında düşüşlerin devam edeceği beklentisinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.



