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Merkez Bankası anketi ile 2025 emekli ve memur zammı tahmini! Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? İşte en yeni tablo

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.09.2024 07:34
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Emekli zammı ve memur maaş zammı için dün yeni bir ipucu geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini de paylaştığı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Böylece SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) için Ocak 2025 zammında yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte en düşük emekli maaşı için formül ve meslek meslek zamlı maaş tablosu!

Merkez Bankası anketi ile 2025 emekli ve memur zammı tahmini! Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? İşte en yeni tablo

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşti.

TÜRK LİRASI (327)

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN İPUCU

Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası’nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

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KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?

Tahminin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14,76 olarak çıkacak. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı anlamına geliyor. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 4,33 olarak. Ocak zammı ise yüzde 10,59'a ulaşacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA EN GÜÇLÜ RAKAM

4 milyona yakın emekli Temmuz artışı sonrası sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilmişti. Ancak enflasyon rakamlarındaki düşüş Ocak ayında da aynı sorunu ortaya çıkaracak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Bu kapsamda hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamının olduğu şimdiden dile getiriliyor.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 10,59 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL → 19.448 TL
• En düşük memur maaşı: 39.205 TL → 43.357 TL
• Bekar memur maaşı: 36.236 TL → 40.073 TL

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ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 10,59 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 63.879 TL
• Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.147 TL
• Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 58.143 TL
• Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 52.465 TL
• Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 64.224 TL
• Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 58.117 TL
• Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 73.182 TL
• Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.044 TL
• Mühendis 1/4: 58.957 TL → 65.201 TL
• Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 46.326 TL
• Profesör 1/4: 85.671 TL → 94.744 TL
• Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 62.524 TL
• Vaiz 1/4: 49.161 TL → 54.367 TL
• Avukat 1/4: 56.179 TL → 62.128 TL

MEMUR (8)

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 70.718 TL
• Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 62.592 TL
• Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL → 24.562 TL
• Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL → 19.229 TL
• Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
• Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL → 41.238 TL
• Başkomiser 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
• Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
• Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
• Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.165 TL
• Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL → 20.939 TL
• Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.048 TL
• Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.006 TL
• İmam Hatip: 26.568 TL → 29.382 TL
• Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.382 TL

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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