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Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası anketi yayımladı! 12 ay sonrası için...

18.08.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB anketi yayımladı, yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geldi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 59,46 oldu. Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini de 29,82'ye yükseldi. 12 sonrası dolar/TL beklentisi ise 31,42'den 34,58'e yükseldi.

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası anketi yayımladı! 12 ay sonrası için...

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. İşte ankete göre yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini...

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 59,46

Geçen ay yüzde 3,10 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,54'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 59,46 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den 42,01'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,04'ten 22,54'e çıktı.

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YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 29,82

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 31,42'den 34,58'e yükseldi.

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Bir önceki anket döneminde 41,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 43,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

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POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 19,19

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 3,7'de sabit kalırken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,3'ten yüzde 4'e geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,19 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 25,00 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 23,25 düzeyinde oluştu. (AA)

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TCMB Merkez Bankası

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