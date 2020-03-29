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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'tan önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz" dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'tan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'ın açıklamaları:

Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz.

Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.

Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak.

Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz.

Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.

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