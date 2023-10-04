Merkez Bankası Başkanı Erkan bu sözlerle duyurdu: ‘Milyarlarca dolarlık teklifler masamda!’ Hamle sırası bugün Mehmet Şimşek’te

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı. Ardından ise milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Erkan, Türk Lirası için atılacak adımlardan, enflasyona, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından döviz kurlarına ilişkin pek çok konuda önemli mesajlar verdi.

YATIRIM İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle Türkiye’ye doğrudan yatırım çekmek için birçok hamle yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan bu konudaki çalışmalarına devam ediyor. Dün de tam da bu konuya ilişkin en dikkat çeken açıklama Erkan’dan geldi.

Erkan, "Şunu söyleyebilirim ki halihazırda yurt dışından bize doğrudan gelen milyar dolarlık yatırım teklifleri var. Bana gelenler genelde Amerika´dan oluyor. Milyarlarca dolarlık teklif mektupları benim masamda. Biz kendi istediğimiz oranlarda, kendi istediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için, beni sürekli arıyorlar, geri dönüş için" dedi.

ŞİMŞEK’TEN İKİNCİ KÖRFEZ TURU

Hafize Gaye Erkan’ın bu açıklamalarının ardından gözler bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bugün başlayacak yatırım turuna çevrildi. Şimşek, bugün ve yarın ilk olarak Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak. Citibank ve BofA’nın düzenlediği toplantının ardından Bakan Şimşek’in durağı 11-14 Ekim’de IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları olacak.

Fas’ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Şimşek, Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak. Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.



