FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan flaş hamle! Ünlü isim için karar verildi... Gizem Uzuner görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan flaş hamle! Ünlü isim için karar verildi... Gizem Uzuner görevden alındı

13.06.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ilk hamlesi belli oldu. Erkan’ın, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü aynı zamanda eski spiker olan ünlü isim Gizem Uzuner'i görevden aldığı öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan flaş hamle! Ünlü isim için karar verildi... Gizem Uzuner görevden alındı

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Şahap Kavcıoğlu’nun yerine getirilen Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankadaki ilk görev değişikliğini de yaptı. Erkan’ın Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’i görevden aldığı öğrenildi. Uzuner’in kurumda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Gizem-Uzuner-kimdir-hayati-biyografisi

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu. Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı. Türkiye’de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip. 2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı. (Sözcü)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin kişiye ekmek kapısı! 300 milyon tonluk keşif heyecan yarattı10 bin kişiye ekmek kapısı! 300 milyon tonluk keşif heyecan yarattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Dolar yükseldi, birer birer iptal ettilerDolar yükseldi, birer birer iptal ettiler
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Herkes asgari ücret zammını konuşuyor! %20 artarsa 10.280, %25 artarsa 10.633 TL...

Herkes asgari ücret zammını konuşuyor! %20 artarsa 10.280, %25 artarsa 10.633 TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.