FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle! Dün Gizem Uzuner görevden alınmıştı: Bugün en yakınına o ismi atadı…

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle! Dün Gizem Uzuner görevden alınmıştı: Bugün en yakınına o ismi atadı…

14.06.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün eski televizyoncu olan İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden almıştı. Erkan bugün de yakın çalışacağı Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğüne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına ise eski ekonomi gazetecisi Fırat Bora Taş getirildi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle! Dün Gizem Uzuner görevden alınmıştı: Bugün en yakınına o ismi atadı…

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan’ın kurumun içindeki yapılandırma hamlelerine bugün ikincisi eklendi. Dün bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü aynı zamanda eski spiker olan ünlü isim Gizem Uzuner'in görevden alınmasının ardından, bugün eski Başkan Şahap Kavcıoğlu ile birlikte giden Başkanlık Ofisi Genel Müdürü'nün yerine kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atandı.

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

GİZEM UZUNER'İN YERİNE FIRAT BORA TAŞ VEKALET EDECEK

Başkanlık koltuğuna yeni oturan Erkan kurumdaki değişime iletişimin tepesinden başladı. Erkan, görevden aldığı Uzuner'i yerine şimdilik atama yapmadı. Ancak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın iletişimi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.

mb-atama

BAŞKANLIK OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜNE KADIN YÖNETİCİ

Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğüne ise Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Meriç'in daha önceden özel kalem tecrübesi olduğu öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'
Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."
Boğaz geçişlerinde yeni düzenlemeBoğaz geçişlerinde yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Altın fiyatları Fed faiz kararını bekliyor!

Altın fiyatları Fed faiz kararını bekliyor!

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık beyanı ile ilgili yeni karar

Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık beyanı ile ilgili yeni karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.