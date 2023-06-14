Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle! Dün Gizem Uzuner görevden alınmıştı: Bugün en yakınına o ismi atadı…

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan’ın kurumun içindeki yapılandırma hamlelerine bugün ikincisi eklendi. Dün bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü aynı zamanda eski spiker olan ünlü isim Gizem Uzuner'in görevden alınmasının ardından, bugün eski Başkan Şahap Kavcıoğlu ile birlikte giden Başkanlık Ofisi Genel Müdürü'nün yerine kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atandı.

GİZEM UZUNER'İN YERİNE FIRAT BORA TAŞ VEKALET EDECEK

Başkanlık koltuğuna yeni oturan Erkan kurumdaki değişime iletişimin tepesinden başladı. Erkan, görevden aldığı Uzuner'i yerine şimdilik atama yapmadı. Ancak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın iletişimi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.

BAŞKANLIK OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜNE KADIN YÖNETİCİ

Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğüne ise Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Meriç'in daha önceden özel kalem tecrübesi olduğu öğrenildi.



