Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulundu... Para politikasında sıkılığa devam!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sunum yaptı. Karahan, ekonomik gelişmelerden ve para politikasında nasıl bir yol haritası izleneceğini anlattı.

Karahan, makroekonomik göstergelerin dezenflasyon ile uyumlu olduğunu aktardı ve şu cümleleri kurdu:



"Hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışları, diğer bir çekirdek grup olan temel mallara kıyasla güçlü seyrediyor ve manşet enflasyonu yukarıya çekiyor. Hizmet sektöründe daha yaygın olan zamana bağlı ve geriye dönük fiyatlama davranışları, hizmet enflasyonundaki zayıflamanın gecikmeli ve daha yavaş gerçekleşmesine neden oluyor"

KİRA ARTIŞ ORANINA DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri için de kira zam oranına dikkat çeken Karahan, hizmet sektöründe kira grubunun büyük bir öneme sahip olduğunu aktararak, "Nitekim, yıllık kira enflasyonu eylül ayı itibarıyla yüzde 117 ile yıllık hizmet enflasyonunun yaklaşık 45 puan üzerinde seyretmektedir. Buna karşın, sağdaki panelden de takip edebileceğiniz üzere, öncü göstergeler bir süredir aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Gerek çevrimiçi kaynaklardan izlediğimiz ilan fiyatları gerekse konut kredisi değerleme raporlarına dayanan göstergelerimiz- bunları sağdaki grafikte kırmızı ve lacivert çizgilerle gösteriyoruz- azalış eğilimlerini sürdürmekte" şeklinde konuştu.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM EDİLECEK

Karahan, sıkılaşma vurgusunu yenileyerek, para politikası için önemli mesajlar da verdi. Karahan, para politikasında sıkı duruşun fiyatlarda istikrar sağlanacağa kadar devam edeceğini de ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Daha önce de vurguladığımız gibi, bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz. Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi. İkincisi ise, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz"

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır