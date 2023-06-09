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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bulunduğu görevler

09.06.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Birçok kişi internette Erkan'a ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bulunduğu görevler

Hafize Gaye Erkan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası Türkiye gündemini yakından takip eden kişiler tarafından internette araştırılıyor. ABD'nin en genç finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan Erkan Boğaziçi Üniversitesi'ni Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle bitirmiştir. Erkan, Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi almıştır. İşte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi...

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HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 tarihinde doğdu.

Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

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MERKEZ BANKASI BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mezuniyeti sonrası eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, merkezi San Francisco, California'da bulunan ticari bir bankada görev aldı.

ABD'de birçok banka ve finansal kuruluşta Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi çok sayıda görevlerde bulundu.

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.

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