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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' mesajı! 'Farklılık var' dedi: 'Aksiyon almaya hazırız...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.05.2024 15:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' mesajı! 'Farklılık var' dedi: 'Aksiyon almaya hazırız...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Başkan Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var.

  • Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak.

  • Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız.

  • Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız. Bu da enflasyonu düşürmek.

  • Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak. Enflasyonu düşürmek zorundayız.

  • Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme, iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir.

KARAHAN'DAN TASARRUF PAKETİ DEĞERLENDİRMESİ

Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.

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Enflasyon
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