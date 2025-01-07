Merkez Bankası Başkanı Karahan Eskişehir'e gidecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den edinilen bilgiye göre, TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.

TCMB Başkanı Karahan, düzenleyeceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı kapsamında Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır