Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın maaşı ortaya çıktı! 600 binden fazla...

Bu yılın ilk 6 ayı için memurlarla birlikte yüzde 11.54 zam alan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı yaklaşık 604 bin lira oldu. Merkez Bankası başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın maaşları da yaklaşık 506 bin liraya yükseldi.

62 BİN LİRA ZAM ALDI

Sözcü'de yer alan habere göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı zamdan önce 542 bin lira civarındaydı. Ocakta bu maaşına 62 bin lira ilave zam geldi. Başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın 454 bin lira olan maaşları da yaklaşık 52’şer bin lira artarak yaklaşık 506 bin lira oldu. Başkan Karahan ve yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam yapılmasının tam zamanı olduğunu söylemişler, ancak vergi ve cezalara enflasyon tahmininin iki katını aşan yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranında zam yapılmasına ses çıkarmamışlardı.

DİĞER KURUM BAŞKANLARININ MAAŞI NE KADAR?

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Başkanı Raci Kaya’nın maaşı da 15 bin lira artarak 140 bin liraya çıktı. Açıkladığı enflasyon rakamlarıyla tartışma konusu olan ve maaş zamlarını etkileyen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın maaşı da yaklaşık 10 bin lira artarak 93 bin liraya yükseldi. Çetinkaya geçen yıl temmuz ayında, “Ben gezen tavuk yumurtası alıyorum, ama toplumun yüzde 90’ı daha ucuz olan 30’lu yumurta alıyor” ifadelerini kullanmıştı.

TEMMUZDA DA ZAM ALACAKLAR

Merkez Bankası Başkanı Karahan ve başkan yardımcıları ile SGK ve TÜİK başkanlarının bu maaşlarına önümüzdeki temmuz ayında enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında ilave bir zam daha yapılacak.