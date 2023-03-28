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Alışverişlerde yeni dönem! Merkez Bankası duyurdu: FAST sistemi için karekod uygulaması tamam

28.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Genel Kurulu Toplantısı'nda son dakika açıklamalarında bulundu. Kavcıoğlu alışverişlerde yeni bir dönemin başladığının mesajını verirken, "FAST sisteminin alışverişte kullanımı için karekod kurulumunu tamamladık" dedi.

Alışverişlerde yeni dönem! Merkez Bankası duyurdu: FAST sistemi için karekod uygulaması tamam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB 2022 yılına ait 91'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşuyor. Genel Kurulun açılışında bir sunuş yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun genel görünümünde iyileşme olduğunu ve 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşmenin başladığını vurguladı.

Liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyen Kavcıoğlu, “Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir. Arz talep dengesine de olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır” dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Liralaşma stratejisiyle birlikte enflasyonda döviz kurlarına olan hassasiyeti gidermeye çalıştık.
  • Hedefli kredi anlayışıyla 110 milyar TL taahhütlü avans kredisi verildi.
  • Reeskont kredilere erişimin kolaylaşmasıyla birlikte KOBİ paylarında büyük artış yaşandı.
  • KKM, YUVAM gibi hesaplar kaynak çeşitliliğimizi artırdık.
  • Faiz indirimleriyle yatırımlara uygun finansman imkanları sağladık.
  • Döviz ve altından dönüşümlü hesaplar bilançomuz üzerinde olumsuz etki yaratmadı.
  • Fast sisteminin alışverişte kullanımı için karekod kurulumunu tamamladık
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