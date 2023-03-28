Alışverişlerde yeni dönem! Merkez Bankası duyurdu: FAST sistemi için karekod uygulaması tamam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB 2022 yılına ait 91'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşuyor. Genel Kurulun açılışında bir sunuş yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun genel görünümünde iyileşme olduğunu ve 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşmenin başladığını vurguladı.

Liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyen Kavcıoğlu, “Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir. Arz talep dengesine de olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: