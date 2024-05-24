Merkez Bankası Başkanı'ndan 'Türk Lirası' açıklaması: 'Reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi’nde konuştu. Karahan şu ifadeleri kullandı:

"Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz.

DİJİTAL TL ÇALIŞMALARI

Dijital TL çalışmaları devam ediyor, yeni fırsat ve zorluklar karşımıza çıkıyor.

"DEZENFLASYON SÜRECİNDEN BANKALAR DA FAYDALANACAK"

Bankacılık sektörü dezenflasyon sürecinden fayda sağlayan sektörler arasında yer alacak. Normalleşme gerçekleştikçe bankaların bilançolarını yönetmelerinde daha fazla yük üstlenmeleri gerekecek. Bankacılık sisteminde TL mevduatının payı 2023 yılı Ağustos ayındaki yüzde 31 seviyesinden yüzde 45 seviyesine kadar yükseldi.

Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü karlılığını devam ettiriyor. Sektörün büyümesi için uygun bir ortam var. Para politikası yaklaşımımız bankacılık sektörünü desteklemeye devam edecek.

"KATILIM BANKACILIĞINDA BÜYÜMENİN OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Katılım bankacılığının büyümesi için daha fazla alan var. Katılım bankacılığında büyümenin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz.

Yaptığımız düzenlemeler, fazla TL likiditesinin sterilize edilmesine, TL mevduata geçişin desteklenmesine ve aşırı kredi büyümesinin önlenmesine imkan sağlayacak.







