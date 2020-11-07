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Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.

Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti

Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda yapıldı.

Ağbal, buradaki konuşmasında, Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uysal görevinden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal getirilmişti.

Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı. (AA)

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