Merkez Bankası başkanlığına 3 aday! İsmail Saymaz ‘benim duyduğum kadarıyla’ dedi: Mehmet Şimşek o isimleri listeye aldı…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından siyaset gündeminin başlıca konusu kurulacak yeni kabine oldu. Yeni kabinenin hafta sonu açıklanması beklenirken Gazeteci İsmail Saymaz, ekonomi yönetimine ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

ŞİMŞEK'E EKONOMİDEN SORUMLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

Sözcü TV'de’de konuşan Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek'i düşündüğünü ifade etti. Şimşek’in ise görevi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz’ın adının geçtiği öğrenildi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİM OLACAK?

Bir diğer merak edilen konu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yerine gelecek kişinin kim olacağı. Saymaz yorumunda, “Benim duyduğum kadarıyla Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemiyor” dedi. Kavcıoğlu’nun yerine ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ya da Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın gelebileceğini söyledi.



