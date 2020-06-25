Merkez Bankası 'bekle-gör' dönemine geçti

TCMB'nin faizi değiştirmeme kararının TL açısından olumlu sürpriz olduğunu ifade eden Bürümcekçi, "Merkez Bankası, enflasyon baskısı nedeniyle bekleme dönemine geçti. Önceki toplantıda kullanılan 'ölçülü indirim' ve 'mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu' ifadeleri ise metinden çıkarılmıştır. Bu mesaj ise TCMB'nin enflasyon gelişmeleri ve eğilimlerini bir süre izlemeye geçeceği anlamındadır." şeklinde konuştu.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, faiz kararı öncesi gerçekleştirilen anketlerde faiz indirimine dair medyan beklentinin 25 baz puan, en yüksek beklentinin ise 50 baz puan olduğunu belirtti.

'TCMB, EYLÜL TOPLANTISINA KADAR BEKLEMEDE KALABİLİR'

Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın bekleme sürecinin uzayabileceği belirtti.

Merkez Bankası'nın, bu kararıyla geçen yılın temmuz ayından beri devam eden ve toplamda 1.575 baz puan düşüşe işaret eden indirim döngüsünü sona erdirdiğini aktaran Bürümcekçi, "Politika faizinin değişmemesi ile önümüzdeki dönemde ortalama fonlama maliyeti haftalık repo faizi ile yakın seyredecek, para ve repo piyasasında gecelik faiz ise ortalama olarak piyasa yapıcı oranı olan yüzde 7,25'e daha yakın olmak üzere yüzde 6,75-8,25 aralığında bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın, para politikası duruşuna ve kendi enflasyon tahminine ilişkin ileriye yönelik bir sinyal vermeyerek faizlerde bekleme dönemine geçtiğini söyledi.

Haziran ayında yıllık TÜFE'nin mevcut yüzde 11,4 seviyesinden daha yukarılara gitme olasılığının yüksekliği ve belirgin düşüşlerin ancak temmuz-ağustos döneminde baz etkisi kaynaklı olabileceği dikkate alındığında, TCMB'nin en azından eylül toplantısına kadar bekleme niyeti olduğunun söylenebileceğini ifade eden Bürümcekçi, şunları kaydetti: