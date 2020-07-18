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Merkez Bankası'dan zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2020 08:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'dan zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı %19'dan %22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %15'ten %18'e çıkarıldı.

Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için şöyle:

1

Belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için ise aşağıdaki oranlar uygulanacak:

2

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