Merkez Bankası dolaşımdaki para miktarına ilişkin veriyi açıkladı: Haziran’da yüzde 64,1’lik büyüme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı parasal gelişmeler raporunu paylaştı. Buna göre geniş para arzı M3, Mayıs 2023 döneminde yıllık yüzde 52,1 büyümenin ardından Haziran 2023 döneminde yıllık yüzde 70,5 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 41,7 olarak gerçekleşirken Haziran ayında yüzde 64,1 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Mayıs 2023’te yüzde 82,9 iken Haziran 2023’te yüzde 81,4 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Mayıs 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 45,5 artmışken, Haziran 2023’te ise yüzde 53,9 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Haziran 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 70,5 oranındaki büyümede yüzde 42,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 23,6 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 61,3’ü özel sektörden, yüzde 17,1’i genel yönetimden, yüzde 3,0’ı banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 2,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 13,9 oranında azalış olarak katkı yaptı. (İHA)



