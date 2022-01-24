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Merkez Bankası döviz alımlarını durdurdu! Ruble değer kaybetti

24.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde yaşanan değer kaybı nedeniyle iç piyasada döviz alımını durdurduğunu açıkladı. Bankanın piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, mali istikrara yönelik tehditleri bertaraf edecek gerekli araçlara sahiptir." denildi.

Merkez Bankası döviz alımlarını durdurdu! Ruble değer kaybetti

Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde yaşanan değer kaybı nedeniyle iç piyasada döviz alımını durdurduğunu açıkladı.Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde yaşanan değer kaybı nedeniyle iç piyasada döviz alımını durdurduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Rus piyasalarında ve rublede yaşanan düşüşe dair değerlendirmelere yer verildi.Bankanın piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, mali istikrara yönelik tehditleri bertaraf edecek gerekli araçlara sahiptir." denildi.

İlgili bütçe kuralları nedeniyle, bankanın döviz alımını durdurma kararının alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, 24 Ocak saat 15.00 itibarıyla, iç piyasa döviz alımını durdurma kararı almıştır. Döviz alımına tekrar devam etme kararı, mali piyasalardaki durum dikkate alınarak alınacaktır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, söz konusu kararın, mali piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla alındığı belirtildi.Rusya Merkez Bankasının kararı öncesi Rus rublesinin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1,6'ya ulaşmış ve dolar/ruble paritesi 79 seviyesine yükselmişti. Kararın ardından dolar/ruble paritesi tekrar 78,4 seviyesine geriledi.Moskova Borsası endeksi de bugün yüzde 5,57 değer kaybederek 3.247 puana düşerken, RTS endeksi ise yüzde 7'nin üzerinde azalarak 1.303 puana kadar geriledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi
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