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Merkez Bankası duyurdu: Cari açık Mart ayında 4,48 milyar dolar oldu

11.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Mart ayında 4,48 milyar dolarlık cari açık verdi. Resmi rezervlerde ise bu ay 264 milyon dolarlık azalış meydana geldi.

Merkez Bankası duyurdu: Cari açık Mart ayında 4,48 milyar dolar oldu

Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon ABD doları açık verdi. Foreks Haber anketinde beklenti verinin 5,20 milyar dolar açık gelmesi yönündeydi. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.372 milyon ABD doları fazla verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mart ayında cari işlemler hesabı 4.484 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.372 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.298 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.088 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.067 milyon ABD doları olmuştur. Birincil gelir dengesi kalemi 1.354 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 238 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Portföy yatırımları 1.033 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 256 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 750 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 805 milyon ABD doları ve 745 milyon ABD doları net geri ödeme yapmıştır. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.442 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 610 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 147 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 757 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon ABD doları ve 7 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise sırasıyla 464 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 264 milyon ABD doları net azalış olmuştur."

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