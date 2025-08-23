FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası duyurdu: Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemi sona erdi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu. ,

Merkez Bankası duyurdu: Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemi sona erdi
Mustafa Fidan

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Merkez Bankası duyurdu: Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemi sona erdi 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilirMilyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası kkm ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Ödemeler poşetler dolusu parayla yapılıyor! Suriye'den dikkat çeken karar

Ödemeler poşetler dolusu parayla yapılıyor! Suriye'den dikkat çeken karar

Altın satışında yeni dönem! 'Çok şaşıracağınız bir gelişme'

Altın satışında yeni dönem! 'Çok şaşıracağınız bir gelişme'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.