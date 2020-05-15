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Merkez Bankası duyurdu! Yeni 100 lira banknotları tedavüle çıkıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 100 lira banknotların tedavüle çıkarılacağını duyurdu.

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 100 lira banknotları tedavüle çıkıyor

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 lira banknotlar, 20 Mayıs'tan itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100 lira banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

Öte yandan I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

KAYNAK:AA

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