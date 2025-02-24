Merkez Bankası duyurdu, yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Öncekileri ile tek farkı o olacak

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamda, E9 Emisyon Grubu kapsamında VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugün itibarıyla tedavüle süreceği belirtildi.

TEK FARK İMZALAR OLACAK

Yeni tertip banknotlarda, önceki serilerle aynı boyut, tasarım ve güvenlik özelliklerine sahip olacağı belirtilirken, tek farkın üzerlerindeki imzalar olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda, VI. tertip 100 TL banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın, VII. tertip 10 TL banknotlarda ise Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları yer alacak.

ÖNCEKİ BANKNOTLAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAK!

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Yeni tertip banknotların, önceki tertiplerle birlikte tedavülde olacağı ve mevcut banknotların geçerliliğini koruyacağı belirtildi.