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Merkez Bankası duyurdu! Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart’ta tedavülde

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 09:38 | Son Güncelleme

Merkez Bankası tarafından hazırlanan yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'tan itibaren tedavülde olacak. Yeni basılan 50 TL'deki imzaların değişeceği açıklanırken 100 TL ve 10 TL'lik banknotlar için daha sonra duyuru yapılacağı açıklandı.

Merkez Bankası duyurdu! Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart’ta tedavülde

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan konuyla ilgili ilanında şöyle denildi:

"1211 sayılı Kanunun Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

"Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkayaya ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.

"I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 ve 10 TL

banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası, banknot,

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