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Merkez Bankası: Ekonomide toparlanma sinyali var

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor." denildi.

Merkez Bankası: Ekonomide toparlanma sinyali var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) telekonferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı gerçekleştirdi.

MB'nin bu formatta ilk kez gerçekleştiği toplantıda 200'e yakın yerli ve yabancı katılımcı yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.

İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.

Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.

Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı."

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