Merkez Bankası enflasyon beklentisi anket sonuçlarını açıklandı! Son üç ayın en yüksek düzeyini gördü

TCMB'nin Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri anketine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 oldu. Reel sektör için ise 1,2 puan düşerek yüzde 53,8'e geriledi. Buna karşın, hane halkının enflasyon beklentisi 1,1 puan artarak yüzde 73,1'e yükseldi.

SON ÜÇ AYIN EN YÜKSEK DÜZEYİ

Hane halkı beklentilerinin 73,1 seviyeyi görmesi son üç ayın en yüksek düzeyi olduğu görüldü. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.