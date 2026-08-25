Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim tarih verip beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıklamıştı. Söz konusu karar sonrası faiz indirimi konusu konuşulmaya başlanırken uzman isim merak edilen kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz "Bu bir normalleşme adımı. Merkez Bankası bunun sinyalini enflasyon raporunda verdi. Sürpriz değil. Birazcık erken oldu. Piyasa Eylül'de bekliyordu bunu ama Ağustos sonu bekleyenler de vardı. O açıdan birazcık daha piyasa şunu tartışıyor; şu 3 Ağustos'u bir görseydik, şu Jackson Hole atlatılsaydı, şu ABD tahvillerinin durumunu bir görseydik, şu OVP bir açıklansaydı. Hani o kadar bekledi, bekledi Merkez Bankası Mart'tan bu yana 6 ay. Onu da bekleyip en azından şöyle 15-20 gün öyle olsa daha iyi olmaz mı diye bakan görüş var. Bence doğru bir adım. Çünkü artık faizler Türkiye'de çok yüksek. Dolayısıyla artık tahribatı çok yüksek. Ve Merkez Bankası şuna inanıyor. Diyor ki ben savaşın geride kaldığına, en kötünün geride kaldığına inanıyorum diyor. Eğer böyle inanıyorsanız bu çok doğru bir adım" dedi.

"İLK FAİZ İNDİRİMİNİN EKİMDE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Devamında Eryılmaz "Ben de biraz bu noktadayım. Yani artık çok böyle 100 dolarların üzerine çıkacak petrol fiyatı olacağını düşünmüyorum. En yüksek buralarda dengelenir. O açıdan doğru adım. Peki Eylül'de faiz indirimini gerektirir mi? Ben açıkçası Eylül'de beklemiyorum. İlk faiz indiriminin ekimde olabileceğini düşünüyorum. Eylül'de piyasayı hazırlayacak Merkez Bankası diyecek ki bakın faiz indirimlerine başlayabilirim ama ekimde çok beklentiler arttı. 100 baz puan bile tam fiyatlanmazken bu adım sonrası 150 baz puana doğru evrilmeye başladı piyasa. O açıdan bu bir kademeli faiz indirimidir. Çok büyük bir ciddi böyle piyasayı sarsacak bir faiz indirim süreci beklememek gerekir. Eylül'de gelirse benim için sürpriz olur. Ben beklemiyorum Eylül'de bir faiz indirimi, en erken Ekim'de bekliyorum" ifadelerini kullandı.