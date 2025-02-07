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Merkez Bankası faiz indiriyordu ama Başkan Karahan'dan uyarı sinyali geldi! 'Oto pilotta değiliz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.02.2025 14:17
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Bugün 2025'in ilk Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılan toplantının ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Başkan Karahan, "Faiz indirimi devam edecek mi?" sorusuna ise "Oto pilotta değiliz" şeklinde yanıt verdi.

Merkez Bankası faiz indiriyordu ama Başkan Karahan'dan uyarı sinyali geldi! 'Oto pilotta değiliz'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayında faiz indirme sürecine başlamıştı. Aralık ve Ocak aylarındaki faiz indirimleri ile birlikte faizisi yüzde 50'den yüzde 45'e çeken Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde nasıl bir resim çizeceği ise merak ediliyor.

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2025'in ilk Enflasyon Raporu toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Karahan, "Faiz indirimi devam edecek mi?" sorusuna yönelik kritik bir cevap verdi. Başkan Karahan, indirimlerin devamı için enflasyonu işaret etti.

Başkan Karahan, faiz indiriminin olup olmayacağına yönelik cevabı şu şekilde oldu:

"Faiz kararlarını verirken her zaman olduğu gibi enflasyon gerçekleşmelerine bakıyoruz. Bunları takip ederken de yurtiçi talepte dengelenme, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. Tekrar özetlemek gerekirse talep koşulları dezenflasyonist seviyede.

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"OTO PİLOTTA DEĞİLİZ"

Talep koşulları ve beklentiler dikkate alındığında indirim için uygun alan olduğunu değerlendirdik ve bunun için de epey bekledik. Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz. Toplantıdan toplantıya gidiyoruz. Veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz ama ihtiyatlı gitmek burada oldukça değerli.

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ENFLASYONA İŞARET ETTİ!

Enflasyon görünümünü bozmayacak, talep koşullarında tekrar bir bozulma olmayacak şekilde hareket edeceğiz. Görünüm bozulması durumunda her türlü seçeneği, adımların büyüklüğünü değiştirmek ya da durmak da dahil olmak üzere değerlendiririz."

Başkan Karahan açıkladı! 2025'in enflasyon beklentisi değişti Başkan Karahan açıkladı! 2025'in enflasyon beklentisi değişti
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
politika faizi Fatih Karahan
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