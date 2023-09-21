MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 EYLÜL AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, karar ne olur? Gözler saat 14.00'te!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati 21 Eylül 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ekonomistler politika faizinin 5 puan yükselişle yüzde 30'a çıkarılacağını öngörüyor. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek olan TCMB toplantısına ilişkin detaylar ve Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih...
Merkez Bankası faiz kararı bugün (21 Eylül Perşembe) açıklanacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısı sonrası karar saat 14.00'te duyurulacak.
Merkez Bankası faiz kararı için ekonomistler bu ay da artış bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.
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