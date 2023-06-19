MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB PPK toplantısı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri bir süre önce yayımlandı. Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Peki, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.
TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz.
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:
22 Haziran 2023
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024