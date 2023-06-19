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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB PPK toplantısı tarihi

19.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Şimdi gözler Haziran ayı kararı için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte TCMB PPK toplantısı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB PPK toplantısı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri bir süre önce yayımlandı. Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Peki, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

merkez-bankası
merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN 'MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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