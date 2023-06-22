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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? TCMB PPK faiz kararı için gözler sat 14.00'te

21.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı saati ile ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken ekonomistlerin beklentilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Altın ve dolar yatırımcıları "TCBM faiz kararı doları ve altını nasıl etkiler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? TCMB PPK faiz kararı için gözler sat 14.00'te

Merkez Bankası faiz kararı saati ve beklentiler ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngörüyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, ne zaman? İşte 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati...

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Haziran 2023 Perşembe) günü açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının saat 14.00’te yapılması bekleniyor.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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