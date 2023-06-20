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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 HAZİRAN: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB faiz beklentisi ne yönde?

20.06.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar ve altın yatırımcılarının yanı sıra borsada kağıt alıp satan kişiler de haziran ayı TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesi ekonomistlerin 'faiz beklentisi' açıklamalarını inceliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 HAZİRAN: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Piyasa yatırımlarını, TCMB faiz kararı doğrultusunda yapacak olan yatırımcılar arama motorlarında "2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

merkez bankası faiz kararı

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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