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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 HAZİRAN: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman, faiz kararı ne olacak? Gözler TCMB toplantısında

22.06.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. TCMB faiz kararı öncesi dolar, altın ve borsa yatırımcıları konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Dolar son kapanışını 23.5931 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5902 liradan, satış fiyatı ise 23.5961 liradan işlem görüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman, faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 HAZİRAN: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman, faiz kararı ne olacak? Gözler TCMB toplantısında

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması Hafize Gaye Erkan tarafından yapılacak. Haziran 2023 TCMB PPK toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yapılacak. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistler 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngörüyor. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında. Merkez Bankası yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında bulunuyor. Birçok kişi internette "2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman, faiz kararı ne olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Merkez Bankası faiz kararı saati...

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Haziran 2023 Perşembe) günü açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının saat 14.00’te yapılması bekleniyor.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

merkez bankası faiz kararı

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası'nın faizi indirmesi halinde banka kredi faizleri de düşüşe geçer.

Banka faizlerinin düşmesi de vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesini sağlar.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine sebep olur.

Faizin düşmesi ile tüketim artış gösterir ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı yükselir. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mii

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi artırması halinde; doların aşağı yönlü hareket etmesi beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşmesi beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi halinde ise; doların yukarı yönlü hareket etmesi beklenir.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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