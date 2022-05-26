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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Dolar arttı mı? 26 Mayıs 2022 Perşembe

26.05.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplantısının ardından Mayıs ayı faiz kararı ile ilgili açıklamada bulunuldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar 26 Mayıs Perşembe günü internette; Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Dolar arttı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Dolar arttı mı? 26 Mayıs 2022 Perşembe

Merkez Bankası faiz kararı için gözler yapılacak 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Konuya dair bilgilere haberimizde yer verdik...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Mayıs ayına ait faiz kararını duyurdu. Bu yılın ilk dört toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 14,00 seviyesinde bırakan Merkez Bankası, bu ay da beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tutmaya karar verdi.

Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz yüzde 14'te sabit tutuldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR ARTTI MI?

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler ay başından bu yana hızlıca yükselen dolar/TL kuruna çevrildi. Dün 16,50 seviyesine yaklaşarak 2022 zirvesine çıkan dolar/TL bu sabah 16,36 seviyelerinden güne başladı. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 16,42 TL’den seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL de 17,63 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 974 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 971 seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

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