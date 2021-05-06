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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı...

06.05.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararını ay başından bu yana araştırmaya koyuldu. Mayıs için açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası belli oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte Mayıs ayı Merkez Bankası faiz oranı...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı...

TCMB faiz kararı ay başından bu yana vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Yapılan Para Politikası Kurulu'nun ardından Mayıs için açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı da belli oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? İŞTE FAİZ ORANI...

Çok beklenen Merkez Bankası faiz oranı Mayıs için belli oldu. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit olarak bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir."


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