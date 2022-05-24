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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

24.05.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı gündemde yer alıyor. Piyasalar tarafından Merkez Bankası faiz kararı yakından izleniyor. Piyasaları etkileyecek olan PPK toplantısı ile Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı belirlenecek. Merkez Bankası faiz kararını bu hafta içi açıklayacak. Piyasalar Merkez'in vereceği karar merakla bekleniyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı aranıyor. İşte haberin detayları!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişikliğe gitmemişti. Şimdi ise alınacak yeni faiz kararının ne olacağı sorgulanıyor. İşte, 2022 mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı hakkında merakla beklenen ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

"EYLÜL'DE DURAKSAMALAR MAKUL"

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell’ın işaret ettiği gibi 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştirilmesinin ardından “Eylül’de duraksamanın makul” olabileceğini ifade etti.

Atlanta Rotary Club’da konuşan Bostic, Fed’in düşürmeye çalıştığı enflasyon ve yüksek faiz oranlarının ekonomide yaratacağı etkiye atıfta bularak, “(duraksamanın) şu anda görmekte olduğumuz saha dinamiklerine bağlı olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

Bostic, merkez bankasının para politikasını daha agresif hamlelerle sıkıştırmak durumunda da kalabileceğini belirtirken, “Ben iyimser bir insanım ve enflasyonun o zamana kadar gerilemeye başlayacağını düşünüyorum” dedi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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