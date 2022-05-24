Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişikliğe gitmemişti. Şimdi ise alınacak yeni faiz kararının ne olacağı sorgulanıyor. İşte, 2022 mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı hakkında merakla beklenen ayrıntılar...
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell’ın işaret ettiği gibi 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştirilmesinin ardından “Eylül’de duraksamanın makul” olabileceğini ifade etti.
Atlanta Rotary Club’da konuşan Bostic, Fed’in düşürmeye çalıştığı enflasyon ve yüksek faiz oranlarının ekonomide yaratacağı etkiye atıfta bularak, “(duraksamanın) şu anda görmekte olduğumuz saha dinamiklerine bağlı olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.
Bostic, merkez bankasının para politikasını daha agresif hamlelerle sıkıştırmak durumunda da kalabileceğini belirtirken, “Ben iyimser bir insanım ve enflasyonun o zamana kadar gerilemeye başlayacağını düşünüyorum” dedi.
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