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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

18.11.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Piyasalar alınacak kararlara odaklanırken kararın saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2021 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Bugün piyasalarda Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Geçtiğimiz Ekim ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşmiş ve TCMB, 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekmişti. Peki Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Piyasalarda bugün Merkez Bankası faiz kararı beklenmeye başlandı. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplanacak. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşmiş olacak. Faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi ise, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik konusundaki beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Ankete göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini öngörüyor.

Bu sene Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilmişti. Faiz yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti. Ekonomistlerin sene sonu politika faiz oranına ilişkin beklentileri 200 baz puan azaldı ve yüzde 15 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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