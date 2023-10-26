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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Yüzde 30 olan faiz yüzde 35'e yükseltildi! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

26.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Yapılan açıklamanın ardından dolar ve altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu, altın fiyatları kaç TL? İşte güncel rakamlar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Yüzde 30 olan faiz yüzde 35'e yükseltildi! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Bilindiği üzere Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti. Ekim ayı için gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre banka politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. İşte 26 Ekim 2023 Çarşamba günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel dolar ve altın alış - satış fiyatı...

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MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ 500 BAZ PUAN ARTIRDI

Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRAN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması sonrası altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

Önceki kapanışını 1.789,70 TL üzerinden yapan gram altın 1.798,19 liradan alınıyor, 1.798,52 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

Önceki kapanışını 12.023,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.949,00 liradan alınıyor, 12.077,00 liradan satılıyor.

yarım altın

Önceki kapanışını 6.036.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.993,00 liradan alınıyor, 6.063,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

Çeyrek altın, son kapanışını 3.018,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Ekim itibarıyla 2.987,00 liradan alınıyor, 3.032,00 liradan satılıyor.

tam altın

Tam altın 26 Ekim günü 11.738.6 alış, 11.972.19 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 28.1404 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.1363 liradan, satış fiyatı ise 28.1447 liradan işlem görüyor.

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