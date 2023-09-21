Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Gram altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? ‘Ballı kaymak olur’ dedi: Ekim ayında rüzgâr terse dönecek…

ABD Merkez Bankası Fed dün akşam faizleri beklentiler dahilinde sabit bıraktı. Başkan Jerome Powell, faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yaparak borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutmayı planladığının sinyalini net bir şekilde verdi. Yurt içinde ise yatırımcının gözü bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Karar ise saat 14.00’te duyurulacak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Ekonomistlerin beklentileri ve verilen mesajlar sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. Bu kapsamda ekonomistler 500 baz puanlık artış konusunda tahmin dile getirdiler. Böylece son 3 toplantıda 16,5 puan artış ile yüzde 25 seviyesine çıkan faizlerin yüzde 30 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

KREDİLERE FREN, KKM’YE DUR!

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından, başkanlığa Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla faiz artırmaya başlayan TCMB, yüzde 8,5 olan faizi Haziran’da yüzde 15’e, Temmuzda yüzde 17,5’e çıkarmıştı. Banka bir önceki toplantıda ise politika faizini beklentilerin çok üzerinde sert bir hamle ile 750 baz puanlık artırarak yüzde 25 düzeyine yükseltmişti. Ayrıca sıkılaşma hamleleri çerçevesinde seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları açıklandı. Kur korumalı mevduattan çıkışı destekleyen kararlar alınırken, TL mevduata geçiş hızlandı. Üretim, yatırım ve ihracat kredilerine ise destekler peş peşe açıklandı.

PPK ÖZET METNİNDE İPUÇLARI ARANACAK

Bankanın bugün atacağı adımlar merak konusu olurken, faiz artırım boyutunun yanı sıra karar metninde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Dün akşamki Fed faiz kararının ardından ABD borsaları geri çekilirken, dolar endeksi yeniden 105 seviyesinin üzerine çıktı ve 105,26 ile gün içi zirvesini gördü. Dolar endeksi bu sabah 105,37 seviyesini de gördü. Euro/dolar paritesi, 1,0697'den 1,0662'ye kadar geri çekildi. Bu sabah 1,06 seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde dolar/TL kuru 27,04 TL seviyesinde hareket ederken, euro/TL ise 28,81 bölgesinde yer alıyor.

Altının ons fiyatı, açıklamalar öncesi 1946 dolarda olurken; 1935 dolara kadar geri çekildi. Perşembe sabahı ise 1948 dolar seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda yurt içinde gram altın fiyatı 1676 TL’den değerleniyor.

10 ayın zirvesini görerek 95 doları aşan brent petrolün varil fiyatı ise, 93,87 dolardan 93,25 dolara kadar düştü. Bu sabah düşüş devam ederen 92,86 dolardan işlem gördü. Ham petrol ise 89 dolar seviyesinde bulunuyor.

“MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALIM FIRSATI DOĞABİLİR”

Ekonomist Hatice Kolçak gram altın fiyatları ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın kararına göre dolar/TL'nin düşüşüne göre gram altın alım fırsatı oluşturabilir. Merkez Bankası'nın 500 baz ve üstü faiz artışından borsa da olumsuz etkilenebilir” dedi.

Fed faiz kararı ile geri çekilen ons altının Merkez Bankası faiz kararı ile alım fırsatı oluşturabileceğini ifade eden uzman isim, “Ons altında bir düşüş, Merkez Bankası'nın kararıyla gram altın ballı kaymak olur. Çok ciddi bir alım fırsatı oluşturur” şeklinde konuştu.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için Ekim ayını işaret etti. Uzman isim, "Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin” dedi.

Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgarın tersine döneceğini belirten uzman isim, "2.000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı. Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında” yorumunu yaptı.

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