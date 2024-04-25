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Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Piyasalarda kritik bekleyiş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.04.2024 07:08
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Geçtiğimiz ay sürpriz bir faiz artırımı yapan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. TCMB faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi sabit kalacağı yönünde oluştu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Piyasalarda kritik bekleyiş

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Nisan ayı faiz kararının 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

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