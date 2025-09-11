Merkez Bankası faiz kararı beklenirken, analistler farklı senaryoları değerlendiriyor

Piyasalar TCMB'nin Bugün Açıklayacağı Faiz Kararına Kilitlendi. Morgan Stanley ve StanChart'tan Türkiye Ekonomisi Değerlendirmeleri Geldi.

Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Başkan Fatih Karahan yönetimindeki PPK toplantısından çıkacak karar, piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Temmuz ayında politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indiren TCMB'nin, bu toplantıda da faiz indirimine devam edeceği beklentisi hakim. Ancak, indirim miktarı ve karar metnindeki mesajlar, yatırımcıların dikkatle izleyeceği unsurlar arasında yer alıyor.

Ekonomistler, enflasyon gelişmelerine dair yapılacak değerlendirmelerin ve gelecek döneme ilişkin para politikası duruşunun ipuçlarını taşıyacak ifadelerin yakından takip edileceğini belirtiyor. Enflasyonla mücadele ve kur istikrarı arasındaki denge, TCMB'nin karar alma sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Bu kritik toplantı öncesinde, uluslararası finans kuruluşlarından Türkiye ekonomisine dair analizler de gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley, yayımladığı raporda, Türkiye'nin makroekonomik politikalarının rotasını koruyacağını ve "şoklara karşı direnç" sağlayacağını öngördü. Raporda, TCMB'nin kurda istikrarı desteklemek ve yurt içi tasarruf sahiplerinin döviz talebini sınırlamak için politika alanına sahip olduğu vurgulandı. Morgan Stanley, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 37 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

StanChart ise Türkiye ile ilgili yaptığı analizde, Eylül ayı PPK toplantısına ilişkin faiz indirim beklentisini 250 baz puandan 200 baz puana çekti. Bu revizyon, piyasalarda faiz indirimine dair beklentilerin hala devam ettiğini, ancak indirim miktarının daha önce tahmin edilenden daha sınırlı olabileceğini gösteriyor. StanChart'ın bu kararı almasında, enflasyon görünümündeki belirsizlikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oldu.

Analistler, TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak mesajların da piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratacağını belirtiyor. Özellikle, enflasyon beklentileri, kur politikası ve makro ihtiyati tedbirlere ilişkin yapılacak açıklamalar, yatırımcıların gelecek dönem stratejilerini şekillendirmesinde belirleyici olacak. Piyasalar, Merkez Bankası'nın atacağı adımları ve iletişimini yakından takip ederek, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair daha net bir tablo oluşturmaya çalışacak.

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı, Türkiye ekonomisinin kısa ve orta vadeli görünümü açısından büyük önem taşıyor. Piyasalar, faiz indiriminin yanı sıra, karar metnindeki mesajlara ve uluslararası kuruluşların analizlerine odaklanarak, yatırım kararlarını şekillendirecek. TCMB'nin enflasyonla mücadele ve kur istikrarı arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağı, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin performansını belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.