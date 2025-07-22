Merkez Bankası faiz kararı beklentisi artıyor: Gözler 24 Temmuz'da

Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indirim beklentisini yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Temmuz 2025 tarihinde toplanarak Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak. Bu karar, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve ekonomik göstergeler, faiz kararına dair beklentileri şekillendiriyor.

Merkez Bankası'nın 21 Temmuz'da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indirimi beklentilerinin arttığını gösteriyor. Ankete göre, politika faizinin yüzde 43,29 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Bu, önceki anketlere kıyasla daha belirgin bir indirim beklentisi anlamına geliyor.

Bir önceki PPK toplantısı 19 Haziran'da yapılmış ve politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutulmuştu. O tarihten bu yana, küresel ekonomik gelişmeler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki gelişmeler, Merkez Bankası'nın karar alma sürecini etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi, piyasa beklentileri hakkında önemli bir gösterge sunuyor. Ancak, Merkez Bankası'nın nihai kararı, tüm bu faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda şekillenecek.

24 Temmuz'da açıklanacak olan TCMB faiz kararı, Türk ekonomisi için kritik bir dönüm noktası olabilir. Piyasalar, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi nasıl kuracağını merakla bekliyor.