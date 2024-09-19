Merkez Bankası faiz kararı beklentisi bankaları harekete geçirdi! Yüzde 32'ye kadar geriledi: Mevduat faizlerinde düşüşü şimdiden başlattılar

Fed faiz kararı toplantısının geride kalması ile birlikte günün en önemli konu başlığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı oluşturuyor.

Son toplantının ardından yayımlanan metinde anlamlı bir değişikliğin olmadığını ve Merkez Bankası’nın sıkı para politikası mesajlarını koruduğu düşünüldüğünde ekonomistler bu ay faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklemiyor. Ancak küresel ölçekte faiz indirimlerine gidildiği bir dönemde yurt içinde özellikle 12 aylık vadede enflasyon beklentilerinin de aşağı yönlü hareket ettiği düşünüldüğünde uzmanlar, Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceğine yönelik öngörüde bulunuyorlar.

Bu nedenle toplantı sonrasında yayımlanacak PPK metninde faiz indirimlerine kapı aralayan bir vurgu değişikliğinin olup olmayacağı piyasaların yakın takibinde olacak. Önceki metinde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi bu açıdan öne çıkan vurgular arasında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın dokuzuncu faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ

Merkez Bankası geçen yıl Haziran’dan bu yana sonuncusu bu yıl Mart ayında olmak üzere yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekmişti. Foreks Haber TCMB faiz anketi sonuçlarına göre bankanın Eylül ayı toplantısına ilişkin medyan beklentisi, faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu. Ekonomistlerin tamamı aynı görüşte buluştu. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 22 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 47,00 oldu.

KASIM’DA FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEME GELEBİLİR

Ekonomistler 2024 yılında faiz indirimi beklerken ilk indirimin Kasım ayında gelmesini öngörüyorlar. İndirimin ise 250 baz puan yönünde olacağını tahmin ediyorlar.

FAİZLERDE GERİLEME ŞİMDİDEN BAŞLADI

Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre ise, bankacılık sektörü bu beklentiyi standart TL mevduat faizleriyle fiyatlamaya başladı. Yılın ilk yarısında 3 aydan uzun vadeli mevduatlara yüzde 50’nin üzerinde faiz veren bankacılık sektöründe artık 3 aydan uzun vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 32-38 arasına geriledi.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI YATIRIMCIYI UZUN VADEYE YÖNELTTİ

Bu yıl hem yüksek faizler hem de borsanın da dalgalı seyri standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 52’nin üzerine çıkmasını sağladı. Yılın ilk yarısında yatırımcıların en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli mevduatın yanı sıra yüksek faiz oranlarının etkisiyle 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli mevduatlara da ilgi gösterdiği dikkat çekti. Öyle ki bu yıl nisan itibariyle yatırımcının yüksek TL mevduat faizinden daha uzun süre yaralanma talebi ve dezenflasyon sürecinde faizlerin düşüş trendine gireceği beklentisiyle 1 yıla kadar vadeli mevduatın toplam mevduat yatırımları içindeki payı 1 yılda neredeyse 5’e katlandı.

İLK YARIDA YÜKSEK FAİZ VERDİLER

Yılın ilk yarısında bankalar, özellikle 1 milyon liranın üzerindeki mevduatlar için yüzde 50'yi aşan faiz oranları sunarken, yaz aylarında bu oranlar düşüş gösterdi. Temmuz ve ağustos aylarında enflasyon verilerinin etkisiyle mevduat faizleri yüzde 40’ın altına indi. Uzun vadeli mevduat faizleri yüzde 32-34 seviyelerine geriledi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME BEKLENİYOR

Bankacılık sektörü kaynakları Merkez Bankası’nın enflasyonda göreceği iyileşmeye paralel olarak bu yılın son aylarında en geç ise 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 50 politika faizinde indirim beklendiğine işaret etti. Bu indirim beklentisiyle bu yıl yüzde 50’lerde getiri elde eden mevduat yatırımcılarının gelecek yıl yüzde 30’lar seviyesinde getiri elde edebileceğine vurgu yaptı. Bu düşüş öngörüsü şimdiden bankacılık sektöründe uzun vadeli mevduatlara yansıtıldı ve daha fazla faiz maliyetine katlanmamak için bankalar yüzde 40’ın altına indi uzun vadeli mevduat faizlerinde.

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre politika faizinde indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri de gerileyecek. Şu an yüzde 40-45 arasında olan faizlerde önümüzdeki aylarda düşüş başlayacak.