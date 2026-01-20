Merkez Bankası faiz kararı beklentisi şekilleniyor: Ekonomistler 150 baz puan indirim öngörüyor

Ocak Ayı PPK Toplantısı Öncesinde Beklenti Anketi Sonuçlandı: Gözler 22 Ocak'ta Açıklanacak Kararda

Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olan Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası ve sonrasında başlayan faiz indirimleri, piyasaların yönünü belirlemede önemli rol oynuyor. Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketi, ekonomistlerin genel görüşünü ortaya koyuyor.

Ankete katılan 46 ekonomistin büyük bir çoğunluğu, TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizini 150 baz puan indireceğini öngörüyor. Bu beklenti gerçekleşirse, politika faizi %36,5 seviyesine gerileyecek. Ankete katılan ekonomistlerden bazıları daha düşük (100 baz puan) veya daha yüksek (200 baz puan) indirimler beklese de, 150 baz puanlık indirim beklentisi medyan değer olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararları, döviz kurları, enflasyon ve genel ekonomik aktivite üzerinde önemli etkilere sahip. Bu nedenle, PPK toplantısından çıkacak karar, piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği, enflasyonla mücadeledeki başarıya ve küresel ekonomik koşullara bağlı olacak. Ayrıca, hükümetin uygulayacağı maliye politikaları da Merkez Bankası'nın karar alma sürecinde etkili olacak. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda bir faiz indirimi gerçekleşirse, bu durum kredi maliyetlerini düşürebilir ve ekonomik aktiviteyi destekleyebilir. Ancak, enflasyonun kontrol altında tutulması da büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olabilir. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda bir indirim gerçekleşirse, bunun piyasalar üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Ancak, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankası'nın öncelikli hedefleri arasında yer almaya devam edecek. Piyasaların tepkisi ve gelecek dönemdeki ekonomik veriler, TCMB'nin sonraki kararlarını şekillendirecek.