Merkez Bankası faiz kararı beklentisi yükseldi: Gözler 24 Temmuz'da

Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indirim beklentisini işaret ediyor.

Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyecek en önemli göstergelerden biri olan Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Temmuz Perşembe günü toplanarak Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler ve uzman yorumları, kararın olası etkileri hakkında ipuçları veriyor.

Merkez Bankası'nın 21 Temmuz'da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indirim beklentisinin güçlendiğini gösteriyor. Ankete göre, katılımcılar politika faizinin yüzde 43,29 seviyesine çekileceğini tahmin ediyor. Bir önceki PPK toplantısı 19 Haziran'da yapılmış ve politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutulmuştu. Bu durum, Temmuz ayında bir faiz indirimi olasılığını artırıyor.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararının Türk Lirası üzerindeki etkilerini de yakından izliyor. Faiz indirimlerinin TL'nin değer kaybetmesine yol açabileceği endişesi bulunurken, bazı analistler ise kontrollü bir faiz indiriminin ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini savunuyor. Özellikle ihracat odaklı sektörlerin, faiz indirimlerinden olumlu etkilenebileceği belirtiliyor.

24 Temmuz'da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisi için kritik bir dönüm noktası olacak. Kararın, Türk Lirası, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek.